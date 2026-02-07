Авария на теплотрассе в Смоленске ликвидирована

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Смоленске отремонтировали участок магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго", где в ночь на пятницу произошла крупная коммунальная авария, сообщает прокуратура Смоленской области.



"Аварийно-ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения завершены. В настоящее время осуществляется заполнение систем теплоснабжения", - говорится в сообщении.



Филиал "РИР Энерго" - "Смоленская генерация" уточняет, что устранены повреждения теплосети на улицах 25 Сентября и Маршала Конева.



"Сейчас начато заполнение сети и регулировка гидрорежима. Мы находимся в постоянном контакте с МУП "Смоленсктеплосеть" и управляющими компаниями по всем вопросам возобновления теплоснабжения жителей города", - сообщает пресс-служба компании.



Прорыв произошел в пятницу в 00:05 в районе улиц 25 Сентября и Бабушкина. В результате приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, 7 медицинских учреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения попадают порядка 40 тысяч жителей. Для граждан были организованы пункты временного размещения и мобильные пункты обогрева. Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял ситуацию под личный контроль.