Губернатор взял на контроль ликвидацию аварии на теплотрассе в Смоленске

Без тепла и горячей воды оказались около 40 тысяч горожан

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел заседание оперативного штаба по устранению последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла в ночь на 6 февраля на магистральной тепловой сети "РИР Энерго". Он сообщил об этом в Telegram.

"Прорыв произошел сегодня в 00:05 в районе улиц 25 Сентября и Бабушкина. В результате приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, 7 медицинских учреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения попадают порядка 40 тысяч жителей", - написал он.

По его словам, для горожан организованы пункты временного размещения, мобильные пункты обогрева, а также запущена "горячая линия" с номером 8(4812)22-90-91, по которой смоляне могут задать все вопросы, касающиеся устранения последствий аварии.

Анохин добавил, что работа филиала "РИР Энерго" - "Смоленская генерация" была организована слабо, на устранение аварии ночью было направлено мало сотрудников.

"Подход к планированию и организации работы безответственный. Ситуацию взял на личный контроль. По поручению прокурора Смоленской области прокуратурой Промышленного района организована проверка в связи с аварией на тепломагистрали", - написал он.

Губернатор поручил мобилизовать все силы и средства, задействовать необходимую технику и персонал для ликвидации аварии. В настоящее время на участке работают 100 сотрудников филиала "РИР Энерго", "Смоленсктеплосети", Городской управляющей компании. Задействовано 15 единиц техники.

Кроме того, управляющие компании переведены на круглосуточный режим работы, их сотрудники будут проводить регулярный подомовой обход. Анохин подчеркнул, что важно не допустить промерзания внутридомовых и внутриквартальных сетей. Будет организован ежечасный контроль состояния тепловых сетей в образовательных и медицинских учреждениях, а также на внутриквартальных и домовых сетях.

"Поставил задачу министерству ЖКХ обеспечить перерасчет платы за отопление жителям за январь во все периоды, когда тепла не было, либо были снижены параметры теплоносителя. Оперативный штаб каждый час будет докладывать о ходе работ", - добавил он.

В Смоленске люди остались без тепла из-за утечки на магистральной теплосети. Как сообщала прокуратура, приостановлено теплоснабжение почти 600 многоквартирных домов и социальных объектов в Ленинском и Промышленных районах города.

В пятницу в Смоленске 9 градусов мороза.