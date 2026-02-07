Кабмин в 2026 г. направит более 10 млрд руб. на предоставление гражданам сертификатов на покупку жилья

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в текущем году направит свыше 10 млрд рублей на предоставление гражданам сертификатов для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета.

Распоряжение о распределении таких документов подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают", - отмечают в правительстве.

Рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. В их числе - чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. "Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.