В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

Производство грузовиков упало на 32,6%, сообщил Росстат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2025 году производство легковых автомобилей и грузовиков упало после двух лет восстановительного роста в 2023-2024 годах, следует из данных Росстата.

В 2025 году в стране было выпущено 673 тысячи легковых автомобилей. Два предыдущих года их производство, по данным Росстата, показывало восстановительный рост после обвала 2022 года, когда оно упало на 67%, до 450 тысяч единиц. За 2023 год выпуск легковых автомобилей составил 537 тысяч штук (+19% к 2022 году), за 2024 год - 756 тысяч штук (+39,2%). За декабрь 2025 года в стране было произведено 73,3 тысячи легковых машин - на 8,3% меньше, чем в декабре позапрошлого года, и на 35,5% больше, чем в ноябре прошлого. Декабрьский результат, по данным Росстата за предыдущие периоды, стал самым высоким за год.

Выпуск грузовиков, весь год находившийся под давлением на фоне кризиса на рынке коммерческой техники, был в том же тренде - упал после двух лет роста. Так, в 2022 году он обваливался до 141 тыс. шт. (-24,3% к 2021 г.), в 2023 году - рос до 168 тыс. шт. (+19,3% к 2023 г.), в 2024 году - до 194 тыс. шт. (+8,2% к 2023 г.), а по итогам 2025 года - обвалился на 32,6%, до 131 тыс. шт. В декабре 2025 года грузовиков, по оценке Росстата, было выпущено 11,9 тысячи шт. (-30,5% г/г и +19,5% м/м).

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в 2025 году упало на 38,4%, до 9,4 тыс. шт. При этом, как в случае с легковыми машинами и грузовиками, их выпуск после падения в 2022 году (-15,2% к 2021 году, до 12,5 тысяч шт.), рос в 2023 году (+10,9% к 2022 году, до 14,1 тыс. шт.) и продолжал расти в 2024 году (+12,5% к 2023 г., до 15,5 тыс. шт.). За декабрь прошлого года в стране произвели 600 больших автобусов (-65,2% г/г и -32,9% м/м).

Двигателей внутреннего сгорания в 2025 году было выпущено 184 тысячи штук (-18,7%), в декабре 2025 года - 10 тысяч единиц (-45,3% г/г и -2,6% м/м).

Кузовов для автотранспорта в 2025 году в стране было произведено 45,1 тысячи штук (-30,7%). За декабрь их выпуск снизился в годовом выражении на 26,8%, до 3,3 тысячи штук, что было на 0,7% выше результата ноября прошлого года.

Как сообщал ведущий по объемам производства российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" на годовой пресс-конференции, за 2025 год объем производства Lada составил 324,6 тысячи машин - на 38,4% меньше по сравнению с 2024 годом. При этом на фоне вялого авторынка компания с конца сентября и до конца года переводила конвейеры на сокращенный четырехдневный рабочий режим.

Вместе с тем, ряд других российских автомобильных проектов в 2025 году наращивал локализацию в России. Одним из наиболее заметных по объемам среди таковых был бренд Tenet, локализовавший три модели кроссоверов на базе технологий китайской Chery с августа на калужском автозаводе группы AGR (бывшая площадка Volkswagen). Компания в конце 2025 года сообщала, что за 5 месяцев преодолела отметку в 50 тысяч выпущенных автомобилей.