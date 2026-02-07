Следовавший в порт Дании сухогруз сел на мель в Ленинградской области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Грузовое судно село на мель в Финском заливе севернее острова Сескар в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.

Сухогруз Sfera следовал из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в порт Скаген (Дания) с грузом в 72 тыс. тонн минеральных удобрений, говорится в сообщении.

По данным МЧС, на борту находится экипаж из 22 человек. Никто не пострадал.

Повреждений корпуса и водотечности не обнаружено, разлива нефтепродуктов в акваторию нет.

Отмечается, что инцидент не оказывает влияния на движение других судов.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

В надзорном ведомстве сообщили, что экипаж предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели.