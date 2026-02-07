Поиск

Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны ВСУ, группировки "Центр" и "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Самойловка, Бойково, Воздвижевка, Цветковое Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинские силы потеряли здесь до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Согласно сообщению Минобороны, группировки войск "Центр" и "Запад" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции.

По информации министерства, подразделениями группировки "Центр" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах Гришино, Белицкого, Новоалександровки, Кучерова Яра и Светлого в ДНР. Потери украинских сил здесь составили свыше 280 военных, танк, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки "Запад" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Моначиновки, Ковалевки, Курочкино в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР. "Противник потерял более 180 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять складов боеприпасов", - сказали в ведомстве.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Приволье, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, потери ВСУ составили до 150 военных, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Веселянка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и шесть автомобилей", - заявили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
