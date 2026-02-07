Поиск

ВС РФ за прошедшие сутки нанесли массированный удар по военным целям на Украине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла массированный удар по военным целям на территории Украины, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах", - говорится в его сообщении.

В ведомстве заявили, что массированный удар стал ответом на атаки Украины на объекты гражданской инфраструктуры на территории РФ.

"Цели удара достигнуты, - сообщили в Минобороны РФ. - Все назначенные объекты поражены".

