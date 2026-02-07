Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны с 8:00 до 14:00 уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, один дрон был сбит над Белгородской областью, один - над Брянской и один уничтожен над Московским регионом.

Ранее в субботу Минобороны сообщало, что российские военные прошлой ночью уничтожили 82 украинских беспилотника над регионами РФ. В частности, над Брянской областью были сбиты восемь БПЛА, один - над Белгородской.