Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь над регионами 82 дронов ВСУ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные прошлой ночью уничтожили 82 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в субботу.

По его данным, 45 БПЛА перехвачены и уничтожены над Волгоградской областью.

Еще восемь БПЛА сбили над Брянской областью, по шесть - над Ростовской и Саратовской, по четыре - над Орловской и Тверской, проинформировало Минобороны РФ.

По его информации, три украинских БПЛА нейтрализованы над Курской областью, по одному - над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской.