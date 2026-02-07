Поиск

Пять пострадавших госпитализированы после нападения на общежитие в Уфе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что в больнице находятся пять из шести пострадавших в результате нападения на общежитие БГМУ в Уфе.

"После ЧП в уфимском общежитии в медучреждениях Уфы остаются 5 пациентов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние каждого из них находится на личном контроле главы республики Радия Хабирова. Всего скорая помощь доставила с места происшествия 6 пострадавших", - написал министр в своём телеграмм-канале в субботу.

Рахматуллин отметил, что двое пациентов были доставлены в городскую больницу №18, после оказания медпомощи один пациент направлен на амбулаторное лечение, второй переведен в клинику БГМУ. его состояние врачи оценивают как тяжелое, отметил отраслевой министр.

Еще двое пациентов поступили в городскую больницу №13. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, второй пациент для продолжения лечения переведен в НИИ глазных болезней. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Еще один пострадавший доставлен в городскую больницу №21 в удовлетворительном состоянии.

Напавший на людей подросток, направленный в детскую больницу, находится в тяжелом состоянии.

Рахматуллин отметил, что на месте происшествия работает психотерапевтическая бригада экстренной помощи Республиканского клинического психотерапевтического центра. Врач-психотерапевт и медицинский психолог оказывают студентам психологическую помощь.

Между тем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что четверо пострадавших в инциденте в общежитии БГМУ получают медпомощь в больницах Уфы; один из них находится в тяжелом состоянии. "В больницах Уфы медицинскую помощь получают 4 пострадавших в инциденте в общежитии БГМУ, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.

Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

В субботу стало известно, что 15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета по улице Репина напал на проживающих там иностранных студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили два сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Злоумышленник причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело.

Уфа Башкирия
