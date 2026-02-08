Холдинг "Ростеха" покажет на выставке в Эр-Рияде экспортные "Искандер" и "Панцири"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" и линейку зенитных ракетных комплексов семейства "Панцирь" продемонстрирует холдинг "Высокоточные комплексы" на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

Выставка пройдет в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля.

"Традиционно на стенде "Высокоточных комплексов" представлен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", - сказано в сообщении холдинга.

В экспозицию холдинга вошли ЗРПК "Панцирь-С1М", морской ЗРАК "Панцирь-МЕ" и новый ЗРК "Панцирь-СМД-Е", предназначенный для защиты промышленных и административных объектов. Также будет представлена вся линейка зенитных управляемых ракет комплекса, включая мини-ракеты, сообщили "Высокоточные комплексы".

Впервые за рубежом покажут действующий экспортный вариант комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А" на бронированном шасси "Атлет". Как отметили в холдинге, комплекс можно использовать для боевой работы с различными российскими средствами поражения, а также настраивать под конкретные требования заказчика.

"Высокоточные комплексы" сообщили, что продемонстрируют на выставке Систему контроля воздушного пространства (СКВП), которая предназначена для обнаружения и сопровождения различных воздушных объектов, включая беспилотники и крылатые ракеты. "Разработка способна выявлять цели, движущиеся на малых высотах и с низкой скоростью - от 10 м/с, а также определять их координаты", - сказали в холдинге.

Там заявили, что все образцы высокоточного вооружения, которые холдинг демонстрирует в Саудовской Аравии, подтвердили свою эффективность в реальных боевых условиях.