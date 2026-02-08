Ракетная атака отражена над Белгородом и Белгородским округом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении ракетной атаки на регион, предварительно никто не пострадал.

"Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО - отражена ракетная атака противника. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков в своем канале в Мах.

Накануне вечером мэр Белгорода Валентин Демидов также сообщил о ракетном ударе. В результате вновь были повреждены объекты инфраструктуры, информация о пострадавших не поступала, уточнил Демидов.