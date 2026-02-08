Поиск

Ракетная атака отражена над Белгородом и Белгородским округом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении ракетной атаки на регион, предварительно никто не пострадал.

"Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО - отражена ракетная атака противника. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков в своем канале в Мах.

Накануне вечером мэр Белгорода Валентин Демидов также сообщил о ракетном ударе. В результате вновь были повреждены объекты инфраструктуры, информация о пострадавших не поступала, уточнил Демидов.

Белгород Белгородский округ ракетная атака отражение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белгород повергся очередным ракетным ударам со стороны Украины

Брянская область атакована ракетами "Нептун" и HIMARS, двое пострадали

Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

 Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

Что произошло за день: суббота, 7 февраля

Шесть человек пострадали во время нападения подростка на общежитие в Уфе

Арестован мужчина, ворвавшийся в детский сад с ножом в Оренбургской области

Над Курской областью за сутки ликвидировано 47 дронов ВСУ

Первый год второй администрации Трампа

 Первый год второй администрации Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8346 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });