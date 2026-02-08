Над Курской областью за сутки сбили 28 беспилотников

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 28 украинских беспилотников над регионом с 09:00 7 февраля до 07:00 8 февраля.

"23 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В результате атак в селе Дичня Курчатовского района повреждена кровля дачного домика.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.