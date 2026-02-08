Дума в ходе весенней сессии примет законы для решения проблем "Почты России"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В течение весенней сессии могут быть приняты законодательные решения, позволяющие решить проблемы АО "Почта России", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача - чтобы "Почта России" была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания", - написал Володин в воскресенье в своем канале в Мах.

Он отметил, что депутаты Государственной Думы неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России", кроме того, обращения по этой теме поступают и от граждан при подготовке к отчету правительства за 2025 год.

"Люди сообщают о том, что отделения закрываются. Особенно в отдаленных сельских населенных пунктах. Почтальоны говорят о низкой заработной плате и тяжелых условиях труда. Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер", - информировал председатель Госдумы.

Он добавил, что эти вопросы обсуждались с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко, достигнута договоренность: совместно с кабмином организовать работу по решению проблем "Почты России" и ее развитию. Для этого будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители от Думы.