Поиск

Дума в ходе весенней сессии примет законы для решения проблем "Почты России"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В течение весенней сессии могут быть приняты законодательные решения, позволяющие решить проблемы АО "Почта России", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача - чтобы "Почта России" была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания", - написал Володин в воскресенье в своем канале в Мах.

Он отметил, что депутаты Государственной Думы неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России", кроме того, обращения по этой теме поступают и от граждан при подготовке к отчету правительства за 2025 год.

"Люди сообщают о том, что отделения закрываются. Особенно в отдаленных сельских населенных пунктах. Почтальоны говорят о низкой заработной плате и тяжелых условиях труда. Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер", - информировал председатель Госдумы.

Он добавил, что эти вопросы обсуждались с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко, достигнута договоренность: совместно с кабмином организовать работу по решению проблем "Почты России" и ее развитию. Для этого будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители от Думы.

Вячеслав Володин Госдума Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Губернатор сообщил об атаках на Белгород с применением восьми ракет

ФСВТС оценила портфель экспортных заказов на российское оружие почти в $70 млрд

В ОАЭ задержали исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Теплоснабжение нарушено у 80 тысяч жителей Белгорода

Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 22 беспилотников ВСУ

 Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 22 беспилотников ВСУ

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара приостановили работу

Белгород подвергся очередным ракетным ударам со стороны Украины

Брянская область атакована ракетами "Нептун" и HIMARS, двое пострадали

Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

 Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

Что произошло за день: суббота, 7 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8346 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });