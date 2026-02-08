Поиск

Три человека погибли при столкновении легковушек в Калужской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на 207 км трассы М-3 в Калужской области, погибли три человека, пострадали двое, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 9:36 по московскому времени. Столкнулись Volkswagen Polo и Lexus RX.

В результате ДТП погибли трое находившихся в Volkswagen Polo. Пострадали по одному человеку в обоих авто. Водители или пассажиры стали жертвами аварии, не уточняется.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Калужская область
