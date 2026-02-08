Минобороны сообщило об ударах по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки нанесли удары по используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 145 районах.