Пять авиарейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Густой туман осложнил в воскресенье работу аэропорта Махачкалы (Дагестан), в результате несколько летевших туда самолетов перенаправлены на запасные аэродромы, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

На запасные аэродромы ушли рейсы, летевшие из Сургута (DP 502) и Москвы (PD191, SU 1052, DP 6921 U6 1343). Их приняли аэропорты Владикавказа, Астрахани, Магаса и Грозного соответственно.

Согласно сообщению, в расписание некоторых рейсов вносятся изменения.

В аэропорту Махачкалы базируются авиакомпании Red Wings и Nordwind.