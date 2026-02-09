С оторвавшейся от берега льдины на юге Сахалина спасли 50 рыбаков

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Льдину с рыбаками-любителями оторвало от берегового припая в районе села Стародубское Долинского района на юге Сахалина днем в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В результате западного отжимного ветра на удалении около 1 км от берега образовалась метровая трещина, отрезавшая от суши группу рыбаков. При помощи судна на воздушной подушке спасатели переправили людей через разлом, на берег благополучно доставлены 50 рыбаков", - говорится в сообщении.

Спасательная операция в районе села Стародубское завершилась, в настоящее время спасатели выехали в район села Советское Долинского района, где помощь ожидает еще одна группа рыбаков, отрезанная от берега трещиной в ледовом припае.

В спасательной операции участвуют 6 человек, задействовано 5 единиц техники.

4 февраля в Долинском районе спасатели с помощью лодок эвакуировали более 70 рыбаков-любителей с оторвавшейся от берега льдины.

6 февраля вечером в разгар стихии в Долинском районе спасателям пришлось выводить к берегу заблудившихся в метель четырех рыбаков-любителей. Из-за плохой видимости использовались сигнальные ракеты. Накануне спасатели неоднократно предупреждали рыбаков-любителей о смертельной опасности выхода на лед в штормовых условиях. 7 февраля на ледовом припае в Долинском районе в 2 км от берега нашли погибшего в метель рыбака.