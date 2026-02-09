Поиск

Сокращение платных мест в вузах в первую очередь затронет заочников

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Регулирование платных мест в российских вузах в первую очередь коснется заочной формы обучения - примерно 30,5 тысяч из 47 тысяч мест, сообщил в Госдуме глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"В первую очередь, мы очно-заочную, заочную форму и подкорректировали. Потому что всего сокращено 47 тысяч платных мест, это 13%. Это разумная цифра, этот подход сделан сознательно, вдумчиво. И больше всего из 47 тысяч - 30,5 тысяч мест - это заочная форма обучения. Очная всего 16,5 тысяч мест", - сказал министр.

По его словам, наибольшее снижение платных мест на направлении "Юриспруденция" (почти на 18%, или почти 14 тысяч мест), а также на направлениях "Менеджмент и экономика" (7,4 тысячи мест), "Государственное и муниципальное управление" (на 18%) и "Реклама и связи с общественностью" (почти 14%).

Министр заявил, что при большом количестве студентов виден дефицит квалифицированных кадров.

"Очевидно, что система высшего образования в целом работает недостаточно эффективно. (...)У нас за годы, даже десятилетия в рамках существующей модели высшего образования были диспропорции в части подготовки специалистов. При 4,5 млн студентов из них 1,3 или 1,5 млн, по разным оценкам, в общем, много, это представители двух крупных специальностей - экономика и управление", - отметил он.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в российские университеты, по которому правительство наделяется полномочиями устанавливать вузам предельное число коммерческих мест. Закон принят по поручению президента по разработке системы мер, направленных на повышение качества платного приёма в российские университеты.

5 февраля в Минобрнауки сообщили о сокращении 47 тысяч платных мест (13%) в российских вузах в связи с принятием закона о государственном регулировании платного приема.

