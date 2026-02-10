Аэропорт Анадыря на Чукотке закрылся из-за сильного ветра

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сильный ветер стал причиной закрытия аэропорта Анадыря на Чукотке, все рейсы отложены, сообщает во вторник департамент промышленной политики округа.

"Задерживаются все рейсы, как по внутренним, так и по внешним направлениям. Рейс Анадырь - Москва авиакомпании "Россия" отложен на двое суток. Рейс Анадырь - Владивосток задержан на сутки", - говорится в сообщении.

Также из-за непогоды временно прекращено движение по ледовой переправе через Анадырский лиман. Закрыта дорога из Анадыря в поселок Шахтерский, открыть ее планируют после улучшения погоды и расчистки трассы.

Как сообщалось, накануне в Чукотском автономном округе было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра до 33 м/с. Под действие циклона попали город Анадырь и Анадырский муниципалитет, округа Певек, Провиденский, Эгвекинот и Чукотский район.