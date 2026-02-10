Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник умеренно проседает, сдерживающим фактором для покупателей остаются пауза в переговорах по украинскому урегулированию, предстоящее в пятницу заседание ЦБ по ключевой ставке и ухудшение внешней сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, нефть Brent торгуется в районе $68,9 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,1%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2721,71 пункта (-0,1%); в лидерах снижения выступают акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Русала" (-0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 февраля, составляет 77,6502 руб. (+59,62 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Татнефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что только понимания, достигнутые в Анкоридже, позволят выйти на прорыв в урегулировании украинского конфликта. Отвечая на уточняющий вопрос, в каком состоянии сейчас находятся эти понимания, он подчеркнул, что "работа продолжается".

Песков подчеркнул, что в Кремле по-прежнему убеждены, что в интересах урегулирования необходимо вести все разговоры в закрытом режиме. В то же время он напомнил, что эти "понимания" были озвучены и накануне встречи на высшем уровне в Анкоридже.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, означают ли заявление главы МИД Сергея Лаврова о неготовности США к своим же предложениям по Украине, что "дух Анкориджа" уже мертв.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью для международной сети TV BRICS, что российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. При этом, США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине.

"Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Лавров. "Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - пояснил министр.

В понедельник постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон не назначает точную дату, до которой нужно добиться разрешения кризиса на Украине. "Я не думаю, что здесь США что-либо назначают", - приводит издание The Guardian слова Уитакера, комментировавшего высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон дал время добиться соглашения до июня. По словам Уитакера, устанавливать конечные сроки в нынешних условиях "очень опасное" решение.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило в начале недели со ссылкой на источники, что в ЕС прорабатывают варианты того, как включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса.

По словам собеседников, среди обсуждаемых вариантов - предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к части прав члена союза. Одновременно ЕС может дать Украине четкие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления в Евросоюз.

"Другие варианты предполагают продолжение нынешнего процесса с присоединением к ЕС или введение переходного периода и поэтапного членства", - пишет Bloomberg. Агентство также напомнило, что обычно переговоры о вступлении в Евросоюз длятся годами, и для принятия нового участника в объединение требуется единогласное согласие всех членов ЕС.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций с начала недели находится под давлением ожиданий решения Центрального банка РФ, где игроки закладывают высокую вероятность того, что ключевая ставка не будет снижена - это усиливает неопределенность и сдерживает аппетит к риску.

К этому добавляется напряженный внешнеполитический фон после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном отходе США от договоренностей в Анкоридже, что усиливает геополитические риски для рынков, хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попытался опровергнуть эти интерпретации, подчеркивая отсутствие принципиальных разногласий, что создает двусмысленный информационный фон, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи на дневном графике начинает формировать локальный нисходящий тренд к нижней границе бокового канала 2700-2800 пунктов на фоне отсутствия политического позитива и нагнетания в макроэкономике. Всю прошлую неделю рынок закрывался в минусовой зоне, на рынке уже накапливается перепроданность (индекс относительной силы RSI опустился до 41 пункта), что говорит о возможности скорого отскока вверх и продолжении движения в канале 2700-2800 пунктов.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также отмечает, что геополитическая риторика меняется, привнося негативный сантимент в акции. Основной причиной этого является то, что мирное урегулирование по украинскому вопросу застопорилось, что монетарная пауза ЦБ может продолжиться, а рубль остается крепким.

Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, США отказались от идей, предложенных на русско-американском саммите в Анкоридже. Соответственно, предсказуемость событий вокруг урегулирования становится еще ниже. Тем не менее, на рынке акций возможен коррекционный отскок от зоны поддержки в районе 2700 пунктов по индексу МосБиржи, не исключен подъем к верхней границе привычного боковика - 2800 пунктам, считает Бахтин.

В США накануне индексы акций завершили торги ростом на 0,04-0,9% во главе с Nasdaq, хотя торговались в "минусе" значительную часть сессии. Участники рынка ожидают публикации важных статданных по американской экономике: в среду будет опубликован отчет по безработице за январь, в пятницу - январские данные по динамике потребительских цен в Штатах.

Эти данные могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Рынок ожидает, что первое снижение ставки состоится в июне, согласно данным FedWatch.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite топчется на уровне понедельника, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $68,93 за баррель (-0,2% и +1,5% в понедельник), мартовская цена фьючерса на WTI - $64,22 за баррель (-0,2% и +1,3% накануне).

Сообщения о том, что стороны позитивно оценили итоги переговоров между США и Ираном, прошедших в Омане в минувшую пятницу, ослабили опасения по поводу эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которая могла бы привести к нарушению поставок нефти из ближневосточного региона.

Между тем ситуация в регионе остается напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Белого дома пригрозил Ирану серьезными последствиями в том случае, если соглашение по ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана и готов нанести удары по американским военным базам в случае агрессии.

Участники рынка также продолжают следить за действиями западных стран, направленными на сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей. Европейская комиссия в пятницу предложила ввести полный запрет на перевозки российской нефти.