Военно-Грузинскую дорогу и Транскам закрыли для всех видов транспорта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии движение перекрыли для всех видов транспорта, сообщили в региональном управлении МЧС.

Дорогу закрыли из-за ухудшения погоды в Грузии и невозможности обеспечить безопасный проезд. Движение от Владикавказа к Ларсу направлении на выезд из России закрыто с 23:25 по Москве 9 февраля и до особого распоряжения.

С полуночи закрыто движение для всех видов транспорта и по Транскавказской автомагистрали, причиной ГУ МЧС по Северной Осетии также назвало ухудшение погоды. Перекрыт участок "населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут между Россией и Грузией. Транскам - единственная дорога, которая соединяет Россию с Южной Осетией.