Около 30 тыс. жителей Курской области остались без света и тепла из-за атаки ВСУ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на энергообъект в Рыльском районе.

"Без электроснабжения и частично без отопления остались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского, Хомутовского районов - это порядка 28 тыс. потребителей", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Хинштейн отметил, что в настоящее время делается все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн ВСУ Курская область
