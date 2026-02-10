Около 30 тыс. жителей Курской области остались без света и тепла из-за атаки ВСУ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на энергообъект в Рыльском районе.

"Без электроснабжения и частично без отопления остались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского, Хомутовского районов - это порядка 28 тыс. потребителей", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Хинштейн отметил, что в настоящее время делается все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения.