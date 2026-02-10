В Москве не стремятся к эскалации по истечении срока ДСНВ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона не планирует первой делать шаги к эскалации в сфере контроля над вооружениями после прекращения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но будет очень внимательно следить за действиями США, заявил НТВ глава МИД России Сергей Лавров.

"Будем очень внимательно следить за тем, как теперь, после формального отсутствия каких-либо ограничителей, будет действовать американская сторона. При этом будем с полной ответственностью относиться к этой ситуации, и не собираемся первыми делать шаги к эскалации", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, не получила ли Москва какого-либо ответа от Вашингтона, министр сказал: "А ответа и не будет больше. МИД распространил развернутое заявление, отражающее позицию соответствующих ведомств, и суть которого была одобрена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Там все сказано".

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что "этот договор "плохой", к тому же он якобы нарушался".

"Какие нарушения он усмотрел на российской стороне? Я не знаю. У нас были серьезные вопросы по поводу строгости в соблюдении требований договора, на которые американцы нам не ответили. Но с нашей стороны мы такого не допускали, по крайней мере до тех пор, пока он для нас полностью действовал, - сказал Лавров. - Президент Трамп опять сказал, что теперь надо уже с китайцами "делать договор". Китайцы излагали свою позицию многократно, мы ее уважаем. Но если на такое "утроение" процесса будет перенесен акцент, это может быть желанием просто увести существо вопроса в сторону".

"При этом ни о Британии, ни о Франции американцы не говорят, - добавил министр. - Хотя у них с Соединенными Штатами (в отличие от нас с китайцами) есть юридические союзнические обязательства воевать вместе. И, конечно, трудно себе представить долгосрочную многостороннюю договоренность без учета их потенциалов".