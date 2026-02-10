СК проверит вынужденную посадку самолета в "Пулково"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В аэропорту "Пулково" вынужденно сел пассажирский самолет, вылетевший из Петербурга в Калининград, по факту началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба СК на транспорте.

Предварительно установлено, что самолет, выполнявший 10 февраля рейс U6 391A Петербург-Калининград, вернулся в аэропорт вылета из-за не убравшихся шасси.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту было 72 пассажира. Они не пострадали и ждут отправления в Калининград.