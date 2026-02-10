Принят закон о штрафах для саморегулируемых организаций в сфере строительства

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла закон, который вводит административную ответственность саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства за нарушения в вопросах проведения общих собраний, формирования компенсационных фондов.

Проект закона (№834808-8) в феврале 2025 года внесла в парламент группа депутатов.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время КоАП РФ предусматривает ответственность СРО только за несоблюдение требований по раскрытию информации. При этом любое нарушение, связанное с текущей деятельностью, может привести к исключению из реестра СРО. По мнению авторов законопроекта, введение административных штрафов позволит членам СРО вовремя выявлять проблемы, влиять на управление и принятие решений.

Нарушение порядка, срока или периодичности созыва и проведения общего собрания членов СРО влечет административный штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц – от 20 тыс. до 100 тыс. руб. Нарушение требований к размеру, порядку формирования, размещению и расходованию средств компенсационных фондов СРО влечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 20 тыс. до 100 тыс. руб. Нарушение порядка, срока или периодичности проведения саморегулируемой организацией проверки деятельности своих членов может привести к штрафам для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Также в КоАП вводятся штрафы за нарушения порядка ведения национального реестра специалистов (до 200 тыс. руб., для юрлиц) и штрафы за невыполнение предписаний контрольного органа.

Принятие закона позволит сократить количество недобросовестных подрядчиков на рынке и повысить уровень самоконтроля среди участников СРО, считают авторы документа.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.