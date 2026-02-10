Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию вокруг Украины

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях в русле российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, "затрагивалась также ситуация вокруг Украины". "Рамафоса выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта", - заявили в Кремле.

"При обмене мнениями по актуальной международной повестке дня отмечена важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках "Группы двадцати" и БРИКС", - добавили в пресс-службе.