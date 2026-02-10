Поиск

Дума приняла в I чтении законопроект, связанный с реформой кассации на решения мировых судов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроекты Верховного суда России, связанные с передачей рассмотрения кассационных жалоб на решения мировых судей в высшие суды регионов.

Законопроектом предлагается восстановить право президиумов верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов рассматривать кассационные жалобы на решения мировых судей.

Как заявил на выступлении в Госдуме заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов, "передача всех дел, связанных с пересмотром решения мировых судей, в компетенцию президиумов судов позволит существенно снизить служебную нагрузку на судей кассационных судов общей юрисдикции и в целом повысит качество правосудия в стране, позволит сократить судебные издержки, возмещаемые за счет средств федерального бюджета".

По словам Давыдова, принятие данного закона также предоставит гражданам возможность лично участвовать в заседании суда кассационной инстанции. В настоящее время, отметил он, личное участие для некоторых граждан невозможно из-за больших расстояний между мировыми судьями в регионах и расположением кассационных судов.

