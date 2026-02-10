Поиск

Резервная линия питания Запорожской ЭС отключена из-за обстрела

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Резервная линия электроснабжения Запорожской АЭС - 330 кВ "Ферросплавная-1" - отключена в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили представители станции во вторник.

"В результате огневого воздействия со стороны ВСУ отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную электростанцию, - линия 330 кВ "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения ее нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии 750 кВ "Днепровская", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

По словам представителей станции, информация о пострадавших не поступала. К восстановительным работам специалисты приступят после того, как позволит оперативная обстановка.

"Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Радиационный фон в районе станции и на прилегающей территории соответствует установленным нормам, угрозы радиационной безопасности нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела поврежден магистральный трубопровод теплотрассы, из-за чего подача тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара временно приостановлена.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1".

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

