Поиск

Проект об ответственности за отказ иностранцев от медосвидетельствования принят в I чтении

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности за отказ или уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от медицинского освидетельствования.

Согласно законопроекту (1120750-8) за совершение данного правонарушения будет предусмотрен штраф в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с возможным выдворением за пределы РФ.

При этом в случае неуплаты штрафа в установленный срок будет назначаться штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа и выдворение за пределы РФ.

Законопроектом также предлагается установить административную ответственность за нарушение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в виде наложения административного штрафа до одного миллиона рублей либо административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

При этом в случае совершения такого административного правонарушения в отношении двух или более иностранных граждан или лиц без гражданства, ответственность наступает за правонарушение в отношении каждого иностранного гражданина в отдельности.

Законопроект внесен большой группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", - отметил ранее председатель Госдумы.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, представляя инициативу, отметила, что она призвана "сделать невыгодным злоупотребления и повысить контроль внутри организаций за процедурами медицинского освидетельствования".

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обязательная геномная регистрация военных одобрена в первом чтении

Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

 Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

 Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

 Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

В Кремле подтвердили возобновление контактов с Францией на техническом уровне

Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

 Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

 Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

Прощание с адвокатом Генрихом Падвой состоится 12 февраля

ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8363 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });