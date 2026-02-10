РФ призывает Израиль пересмотреть планы по поводу Западного берега реки Иордан

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия призывает Израиль пересмотреть намеченные шаги, нацеленные на изменение "статус-кво" на Западном берегу реки Иордан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем израильские власти пересмотреть намеченные шаги, нацеленные на изменение "статус-кво" на Западном берегу реки Иордан с тем, чтобы избежать дальнейшего опасного обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и во всем регионе", - говорится в опубликованном во вторник ответе Захаровой на вопрос СМИ в связи с решением израильского правительства по усилению контроля на Западном берегу реки Иордан.

По словам Захаровой, "новые израильские решения по Западному берегу заслуживают осуждения со стороны международного сообщества и вызывают серьезную обеспокоенность".

Как отметила представитель МИД РФ, "официальный текст этого решения пока не опубликован, но уже сейчас он вызвал резкую критику со стороны палестинцев и в арабо-мусульманском мире в целом".

"В Палестинской национальной администрации (ПНА) его расценивают как открытую попытку "легализовать расширение поселений, конфискацию земель и уничтожение палестинской собственности в районах, находящихся под палестинским суверенитетом", - указала Захарова.

Складывающуюся ситуацию представитель МИД РФ охарактеризовала как "попытку отхода от духа и положений соглашения "Осло 2", заключенного в 1995 году между Израилем и ПНА".

"Наносится очередной удар по перспективам нормализации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, окончательного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральной двухгосударственной формулой", - констатировала Захарова.