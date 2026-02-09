ЕС осудил решение Израиля усилить контроль на Западном берегу Иордана

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - То, как действует Израиль на Западном берегу Иордана, способно сорвать международные усилия по ближневосточному урегулированию, заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Европейский союз осуждает недавние решения кабинета безопасности Израиля усилить контроль на Западном берегу Иордана. Это еще один шаг в неверном направлении, в то время как международное сообщество активно трудится над реализацией второй фазы мирного плана для Газы", - сказал он.

По его словам, такие действия полностью противоречат соглашениям Осло, которые подписаны Израилем, и они могут подорвать Хевронский протокол между Израилем и Палестинской национальной администрацией, а также нарушить статус-кво, особенно важный для религиозных мест.

"У Евросоюза есть историческая позиция: мы не признаем суверенитет Израиля на оккупированных им территориях с июня 1967 года в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Аннексия незаконна по международному праву, и любая деятельность, предпринятая с такой целью, рассматривается как нарушение международного права", - продолжил аль-Ануни.

Он отметил, что ситуация на Западном берегу Иордана давно внимательно отслеживается Европейским союзом. Последствия действий Израиля на Западном берегу подрывают жизнеспособность решения конфликта через сосуществование двух государств.

"В этом контексте мы напоминаем нашу четкую приверженность устойчивому миру в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН. Двугосударственное решение очень важно, и нужно работать как с государством Израиль, так и с независимым палестинским государством, чтобы обе стороны могли жить в мире, - отметил Аль-Ануни. - Признание палестинского государства - это один из ключей, позволяющих прийти к разрешению ситуации, и нет других решений, кроме решения о двух государствах".