Шойгу заявил о готовности РФ к инициативам по созданию правовой базы в сфере глобальной стабильности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при разработке соответствующих условий.

"Наша страна по-прежнему открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при формировании для этого соответствующих условий", - сказал Шойгу в интервью газете "Коммерсантъ".

Он заявил, что Москва никогда не уклонялась от выполнения своих обязательств. "Именно по вине Вашингтона сегодня полностью разрушена договорно-правовая основа стратегической стабильности", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Сначала они (США - ИФ) под надуманными предлогами денонсировали договор об ограничении систем ПРО, затем - разрушили ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ) и в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу", - заявил Шойгу.

По его словам, российская сторона неоднократно приводила факты того, "кто и как нарушал условия данных соглашений".