Шойгу назвал популистскими заявления США о готовности к работе по стратстабильности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу расценил как "популистские лозунги" заявления США о готовности совместно с Россией работать над укреплением стратегической стабильности.

"Их заявления о готовности совместно работать над укреплением стратегической стабильности так и остались популистскими лозунгами", - сказал Шойгу в интервью газете "Коммерсантъ", комментируя ситуацию вокруг истекшего российского-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Именно американская сторона не отреагировала на предложение президента Российской Федерации от 22 сентября 2025 года о взаимном сохранении количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ, на один год после прекращения срока действия договора. По сути, на российский жест доброй воли американцы ответили в присущем им ключе", - заявил Шойгу.