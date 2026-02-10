Поиск

На Ставрополье 11 населенных пунктов остались без воды из-за аварии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Проверка проводится в Ставропольском крае по факту отсутствия из-за аварии водоснабжения в более десяти населенных пунктах Кочубеевского округа, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"По предварительным данным, подача воды частично ограничена в 11 населенных пунктах округа в связи с множественными порывами на сетях водоснабжения", - говорится в сообщении.

Во вторник глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил в своем телеграм-канале, что несколько населенных пунктов продолжительное время остаются без водоснабжения из-за аварии на Заветненском групповом водопроводе. Он отметил, что ситуацию осложняют морозы и перебои с электроснабжением.

Позже он уточнил, что место утечки воды не установлено. Специалисты водоканала с необходимой техникой прибудут в среду, после чего поиски будут продолжены.

