Строительство двух серийных СПГ-газовозов планируется завершить в 2026 году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Строительство двух серийных СПГ-газовозов высокого ледового класса планируется завершить в текущем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"В прошлом году был сдан головной газовоз Arc7 по проекту зарубежной компании, в нынешнем году будет завершено строительство еще двух", - сказал министр, выступая на заседании комитета Госдумы по промышленной политике.

Согласно данным Минпромторга, еще два СПГ-газовоза планируется сдать в 2027 году.

Алиханов отметил, что в ближайшее время начнется разработка технического проекта отечественного газовоза, эскизный проект судна завершен.

Как сообщалось, 22 декабря 2025 года был принят в эксплуатацию СПГ-газовоз "Алексей Косыгин", который является головным судном серии арктических газовозов нового поколения ледового класса Arc 7. Строительство СПГ-газовозов ведет судостроительный комплекс "Звезда". Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый газовоз вмещает более 172 тыс. кубометров СПГ и оборудован тремя винто-рулевыми колонками. Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тыс. тонн. Мощность силовой установки составляет 60 МВт.