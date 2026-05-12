Командующий РВСН доложил Путину об успешном испытании ракеты "Сармат"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину, что во вторник выполнен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Сегодня в 11 часов 15 минут Ракетными войсками стратегического назначения проведён пуск новейшей тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Пуск успешный, задача пуска выполнена", - сказал Каракаев.

Доклад был сделан на встрече президента с командующим в формате ВКС во вторник.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. Тогда ведомство заявило, что задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

"Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны", - сообщало Минобороны РФ 20 апреля 2022 года.

В ноябре 2022 года генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата") Владимир Дегтярь сказал, что ракета "Сармат" обеспечит России "щит" на десятилетия.

"Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира", - сказал тогда Дегтярь.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").