Поиск

"Сармат" в конце 2026 года поставят на боевое дежурство

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ракетный комплекс "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе доклада командующего РВСН Сергеем Каракаевым об успешном испытании.

Первый полк, оснащенный межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года, заявил Каракаев.

"Положительные результаты пуска ракетного комплекса "Сармат" позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края", - доложил Каракаев Путину.

"Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом "Сармат" значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания", - заявил он.

Новость дополняется

Сармат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Сармат" в конце 2026 года поставят на боевое дежурство

Командующий РВСН доложил Путину об успешном испытании ракеты "Сармат"

 Командующий РВСН доложил Путину об успешном испытании ракеты "Сармат"

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

Жилой дом, школа и детсад повреждены при атаке БПЛА в Оренбурге

Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

 Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

В Оренбурге из-за атаки БПЛА повреждена крыша жилого дома

Дело о хулиганстве возбуждено по факту стрельбы в школе на Кубани

Минобороны РФ сообщило о продолжении СВО после окончания режима прекращения огня

В Оренбурге в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом

Девятиклассник открыл стрельбу в школе на Кубани, пострадали двое подростков
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2167 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9351 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов