"Сармат" в конце 2026 года поставят на боевое дежурство

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ракетный комплекс "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе доклада командующего РВСН Сергеем Каракаевым об успешном испытании.

Первый полк, оснащенный межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года, заявил Каракаев.

"Положительные результаты пуска ракетного комплекса "Сармат" позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края", - доложил Каракаев Путину.

"Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом "Сармат" значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания", - заявил он.

