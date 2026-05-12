Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит назначение нового уполномоченного по правам человека в России 14 мая, сообщила пресс-служба палаты.

Этот вопрос 12 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с лидерами думских фракций.

Назначение омбудсмена пройдет на конкурентной основе, отметили в пресс-службе. Ранее в Думу внесли три кандидатуры на эту должность. Фракция КПРФ выдвинула кандидатуру депутата Артема Прокофьева, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры; фракция ЛДПР - Ивана Сухарева, первого заместителя председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям; фракция "Справедливая Россия" - кандидатуру Яны Лантратовой, председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Ее кандидатуру также поддержали единонроссы.

Полномочия уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой истекли 22 апреля 2026 года. Она занимала этот пост два пятилетних срока подряд. По закону, один человек не может оставаться на должности омбудсмена более двух сроков подряд.

Также спикер и лидеры фракций обсудили другие актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в мае. Среди них - ратификации международных соглашений, ряд инициатив, направленных на усиление поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики.

