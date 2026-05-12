Жилой дом, школа и детсад повреждены при атаке БПЛА в Оренбурге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Атака девяти беспилотников отражена над Оренбургской областью во вторник, повреждено несколько зданий в областном центре, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"От фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стёкла. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, на месте ведутся восстановительные работы.

"На время ремонта обучение будет проходить дистанционно. Родителям дошколят предложат временно посещать другое учреждение", - заключил губернатор.

Ранее глава региона сообщал о повреждении кровли многоквартирного жилого дома в Оренбурге, жильцы которого были эвакуированы. По информации мэра города Альберта Юмадилова, ремонт потребуется в трех квартирах.

