Минобороны заявило об ударах по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым в интересах ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, за сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 141 районе.