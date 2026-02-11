Военные сообщили о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются вглубь украинской обороны, нанесли удары в Днепропетровской и Запорожской областях, группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили положение, заявили в Минобороны России в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка нанесла удары по четырем бригадам и пяти полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

Группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южная" улучшила положение по переднему краю, сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - заявили военные.

