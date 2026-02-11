Лавров заявил о готовности России к стратегическому диалогу с США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический диалог Москвы и Вашингтона пока не начался, российская сторона считает его назревшим и открыта к нему, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Стратегический диалог с администрацией Трампа пока у нас не начался. Мы к этому готовы, они пока еще думают, созревают", - сказал Лавров, выступая в ходе "правительственного часа" в Государственной думе в среду.

Министр отметил, что российская сторона "всегда открыта для такого диалога".

"Он назрел", - добавил глава МИД РФ.