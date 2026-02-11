Поиск

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой, установленный Минфином США, является прямой дискриминацией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Прямым решением министра финансов (США - ИФ) запрещено России, Китаю, Ирану участвовать в каких-либо операциях, связанных с нефтедобычей и продажей нефти Венесуэлой. Прямая дискриминация, несмотря на то, что у России, Ирана и Китая были уже инвестиции в венесуэльский энергетический и нефтяной сектора", - сказал Лавров на "парламентском часе" в Государственной Думе в среду.

При этом, указал глава МИД, "после того, что произошло в отношении Венесуэлы, сейчас США снимают барьеры на работу венесуэльской нефтяной отрасли".

Ранее Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выдало Венесуэле генеральные лицензии, которые, в том числе, регулируют операции для предоставления Соединенными Штатами или физическим лицом из США товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти или газа в Венесуэле.

Согласно решению американского Минфина, любой контракт на проведение подсанкционных операций, подписываемый с правительством Венесуэлы или государственной энергетической компанией PDVSA, должен соответствовать законодательству США, а споры должны разрешаться в Соединенных Штатах.

При этом запрещены любые сделки с участием лиц, "находящихся в или организованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ирана, КНДР, Кубы, Китая, а также с участием лиц, которые находятся в собственности или под прямым или косвенным контролем перечисленных стран, а также в совместных с ними предприятиях".

