Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,25%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренное снижение на фоне отсутствия важных геополитических новостей и в ожидании итогов февральского заседания Банка России по ставке.

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 16% годовых. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. При этом некоторые экономисты отмечают, что не столько важно само решение по ставке в феврале, сколько изменение регулятором ее прогнозной траектории на среднесрочную перспективу.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в четверг в Госдуме на заседании комитета по экономической политике, что определенный всплеск инфляции в РФ в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь. Сейчас, по его словам, годовая инфляция перешла к снижению, и эта тенденция продолжится. У Банка России сохраняется резерв для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), сказал также Решентников.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2758,77 пункта (-0,25%); цены большинства "голубых фишек" демонстрируют негативную динамику в пределах 1,6%.

Подешевели акции "Русала" (-1,6%), "Интер РАО" (-0,9%), "Норникеля" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%) и Сбербанка (-0,3%).

Подорожали акции МКПАО "ВК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг о надежде Кремля, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро. "Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев согласился с предложением США о проведении дополнительных переговоров в Майами, и отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание по времени и месту проведения. "По месту также вас сориентируем", - добавил Песков.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, достигнутый в начале сессии. Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Статданные, обнародованные в четверг, показали более слабое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 227 тыс. Эксперты прогнозировали снижение до 222 тыс. Между тем вышедшие в среду данные о рынке труда США оказались лучше ожиданий и были восприняты как хороший сигнал о состоянии американской экономики. В то же время они укрепили инвесторов во мнении, что на фоне сильных данных Федрезерв не будет спешить со снижением процентных ставок.

В пятницу выйдет январский отчет о динамике потребительских цен в США, который поможет участникам рынка скорректировать представление о дальнейшей политике американского центробанка.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,05%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 13 февраля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Фондовые индикаторы Японии, материкового Китая, Австралии и Гонконга снижаются на 0,8-1,8%, и лишь индекс Южной Кореи подрастает на 0,9%.

В свою очередь мировые цены на нефть 13 февраля утром продолжают снижаться после заметного падения накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве опустилась на 0,16%, до $67,41 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,21%, до $62,71 за баррель.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Ираном. Глава Белого дома сообщил в среду, что провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где настоял на продолжении переговоров. При этом Трамп отметил, что если договориться с Тегераном не удастся, "останется лишь увидеть, к какому результату это приведет".

Давление на нефтяной рынок также оказывают данные по резервам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года.