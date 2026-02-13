За ночь средствами ПВО нейтрализованы 58 украинских БПЛА

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 23:00 четверга до 7:00 пятницы по Москве перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что 43 БПЛА нейтрализованы над Волгоградской областью, 12 - над Ростовской, 2 - над Курской и 1 - над Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что три человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области.