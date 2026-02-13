Поиск

Выручка РФ от экспорта пищевых красителей в 2025 г. выросла в 1,5 раза

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала пищевых красителей более чем на $4,4 млн, что в полтора раза больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт вырос на 3%, превысив 220 тонн красящих веществ животного происхождения.

Большая часть этой продукции направлялась в Белоруссию - на $4,2 млн. В числе покупателей также другие страны ЕАЭС - Казахстан, Армения и Киргизия.

Пищевые красители используются в различных сферах пищевой промышленности, в частности, в кондитерском и мясном производстве, соусах и заправках, а также в напитках.

