На Алтае 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Одиннадцать воспитанников центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае доставлены в пятницу в больницу с признаками кишечной инфекции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава.

"Два ребенка в состоянии средней степени тяжести, остальные - легкая степень", - отметили в Минздраве.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщает, что в связи с госпитализацией детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По информации краевой прокуратуры, прокурор Алтайского края поставил на контроль установление обстоятельств и принятие процессуального решения по факту госпитализации детей.