Глава Липецка Роман Ченцов решил уйти в отставку
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава Липецка Роман Ченцов решил покинуть пост, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в пятницу.
Это решение Ченцов принял самостоятельно, говорится в сообщении. "Правительство области с пониманием относится к такому шагу, особенно когда он продиктован семейными обстоятельствами", - добавили в пресс-службе.
Городская администрация и все службы работают в штатном режиме.
"Заявление Романа Ченцова будет рассмотрено городским Советом депутатов на ближайшей сессии", - уточнили в пресс-службе.
Ченцов был избран мэром Липецка в июне 2024 года.