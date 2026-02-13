Глава Липецка Роман Ченцов решил уйти в отставку

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава Липецка Роман Ченцов решил покинуть пост, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в пятницу.

Это решение Ченцов принял самостоятельно, говорится в сообщении. "Правительство области с пониманием относится к такому шагу, особенно когда он продиктован семейными обстоятельствами", - добавили в пресс-службе.

Городская администрация и все службы работают в штатном режиме.

"Заявление Романа Ченцова будет рассмотрено городским Советом депутатов на ближайшей сессии", - уточнили в пресс-службе.

Ченцов был избран мэром Липецка в июне 2024 года.