Производство танка Т-90МС может быть налажено в Индии при содействии РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россия предлагает Индии сотрудничество в производстве танка Т-90МС, сообщила пресс-служба концерна "Уралвагонзавод", ссылаясь на "Рособоронэкспорт".

"В рамках программы Make in India мы предлагаем индийским партнерам дальнейшее сотрудничество и готовы оказать содействие в организации производства новейшего танка Т-90МС", - говорится в сообщении "Рособоронэкспорта", которое привели в пресс-службе УВЗ.

В сообщении отмечается, что танк может выпускаться на тех же предприятиях, где налажен выпуск танков Т-90С/СК. "Реализацию программы значительно ускорит применение многих компонентов и боеприпасов, уже производимых в Индии серийно", - сказали в "Рособоронэкспорте".

15 февраля 2001 года (25 лет назад) "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку российских танков Т-90С. Документ предусматривал поставку готовых танков и машинокомплектов для сборки в Индии.

Как подчеркнули в "Рособоронэкспорте", для российской оборонной промышленности это событие открыло новый этап. "Контракт на поставку танков Т-90С Индии стал спасательным кругом для российского танкостроения, в портфеле которого в 2001 году был внутренний заказ всего на три машины", - сказали в компании.

По официальной информации, Т-90МС разработан в рамках комплексной модернизации танков типа Т-90С. По боевой эффективности он значительно превосходит своего предшественника. Высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем обеспечивает поиск, обнаружение, распознавание, автосопровождение целей и их эффективное поражение с места, в движении и с закрытых позиций в любое время суток и в любых погодных условиях. Цифровой баллистический вычислитель обеспечивает в автоматическом режиме процесс подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы.

